شيخ العقل ومفتي الجمهورية: للتسامح ونبذ الفتنة في البقاع الغربيّ

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شدّد شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان على ضرورة "نبذ الفتنة والمفتنين في منطقة البقاع الغربي"، كما دعيا خلال اتصال بينهما للمعايدة بالأضحى والبحث في تداعيات الخلاف منذ أيام في المنطقة المذكورة، إلى "التسامح والتفاهم والركون الى القضاء وعدم تحويل الخلاف الشخصي الى خلاف اجتماعي مذهبي، ولا سيما ان منطقة راشيا والبقاع العربي معروفة بوحدة أبنائها وعلاقاتهم الطيبة بعضهم مع بعض".وأكد شيخ العقل والمفتي "متابعة التعاون والتوجيه لما فيه تصويب المسار وخير الجميع".