تراجع مستمر في سعر الصرف.. اليكم ما سجله مساء اليوم

إنخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم حيث سجل ما بين 91700 و92000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 92300 و92600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.