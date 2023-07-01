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لبنان

صورتان جديدتان لضحيتي جريمة القرنة السوداء.. وهكذا علّق ناشطون

Lebanon 24
01-07-2023 | 14:05
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تناقل عددٌ من أهالي بلدة بشرّي، مساء اليوم السبت، صوراً تعود للمواطنين هيثم ومالك طوق اللذين قضيا إثر جريمة مشبوهة طالتهما في منطقة القرنة السوداء. 
 
ونعى عددٌ من الناشطين هيثم ومالك طوق، داعين القوى الأمنية إلى كشفت ملابسات الحادثة التي أودت بحياتهما بأسرع وقتٍ مُمكن.
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وفي إطار مُتابعة الأجهزة القضائيَّة والأمنيَّة تفاصيل الجريمة، زارَت قاضية التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصار مستشفى بشرِّي الحكومي حيث جثة القتيل الأول هيثم، على أن تنتقل لاحقاً الى مستشفى السيدة في زغرتا حيث نُقلت جثة القتيل الثاني مالك.
 
تجدُر الإشارة إلى أنَّ النائبة العامة الاستئنافية في الشمال القاضية ماتيلدا توما كانت باشرت باتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة فور شيوع خبر جريمة القتل قنصاً.
 
صورة المغدور هيثم:
 
 
صورة المغدور مالك:
 
 
 
 
 
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