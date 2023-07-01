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لبنان

خبرٌ جديد يهمّكم عن الرواتب.. إليكم ما سيجري خلال 3 أيّام

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-07-2023 | 15:08
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كشفَت مصادر في وزارة الماليّة لـ"لبنان24"، اليوم السبت، أنه خلال الأيام الـ3 المُقبلة، سيتمُّ إنهاء المراحل الأخيرة لمسألة صرف رواتب موظفي القطاع العام وتحويلها إلى المصارف فوراً ومن دون تأخير، مشيرةً إلى أنه لم يجرِ العمل أبداً خلال عطلة عيد الأضحى على أيّ أمرٍ يخصُّ جداول الرواتب تمهيداً لصرفها الإثنين المقبل.
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وبحسب المصادر، فإنَّه من المُرتقب أن تُصدر وزارة الماليَّة بياناً جديداً بشأن الأمر المذكور أعلاه فور إتمام كافة الخطوات التقنية واللوجستيَّة، موضحةً أنَّ التحويلات الماليّة ستشملُ كافة الزيادات على الرواتب التي ستكون مرتبطة بأيّام العمل التي نفذها الموظّفون خلال شهر حزيران المُنصرم.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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