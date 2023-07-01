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لبنان

حادثة مأسوية في الجنوب.. مواطنٌ يخسر حياته إثر تدهور شاحنته!

Lebanon 24
01-07-2023 | 15:48
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توفيَ المواطن حسين الزّين إثر تدهور شاحنة كان يقودها على طريق نهر شحور - قضاء صور، اليوم السبت.
وبعد محاولات كثيرة نفذها شبانٌ ومسعفون، جرى انتشال الجثة من مكان الحادثة التي باشرت القوى الأمنية التحقيق بملابساتها.
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الجنوب

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