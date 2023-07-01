حادثة مأسوية في الجنوب.. مواطنٌ يخسر حياته إثر تدهور شاحنته!

توفيَ المواطن حسين الزّين إثر تدهور شاحنة كان يقودها على طريق نهر شحور - قضاء صور، اليوم السبت.

وبعد محاولات كثيرة نفذها شبانٌ ومسعفون، جرى انتشال الجثة من مكان الحادثة التي باشرت القوى الأمنية التحقيق بملابساتها.