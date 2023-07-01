طفلٌ في عكار يخسر حياته بطريقة غير متوقعة.. ما حصلَ مؤسفٌ جداً!

توفيَ الطفل "ع.ض." في بلدة مشمش - عكار، إثر تعرّضه للإختناق خلال تناوله الطعام، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.

وبحسب المعلومات، فقد فشلت محاولات إنقاذ الطفل بعدما قُطعت أنفاسه بسبب "قطعة من اللحم" كان يتناولها، الأمر الذي أسفر عن وفاته.