في النبطية.. مسيرات استنكاراً لإحراق نسخة من القرآن بالسويد

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وانطلقت مواكب السيارات من ساحة كفرصير مروراً ببلدات القصيبة، عدشيت، جبشيت، حاروف، زبدين، وصولاً إلى مدينة النبطية حيث جابت شوارعها وهي تطلق عبر مكبرات الصوت المحمولة دعوات التنديد بما حصل في السويد، وسط التأكيد على أنّ "القرآن الكريم خطا أحمر".وفي شارع النادي الحسيني للنبطية، تجمع المحتجون وداسوا على العلم السويدي قبل إحراقه.