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لبنان

أصيب بجروح بالغة.. سيارة تصدمُ مواطناً في بعلبك وحالته حرجة

Lebanon 24
01-07-2023 | 16:16
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صدمت سيارة رُباعيّة الدفع من نوع جيب شيروكي المدعو "ع.س."، وذلك أثناء محاولته سلوك طريق بعلبك سيراً على الأقدام وبحوزته قارورة غاز.
وبحسب مندوبة "لبنان24"، فقد أصيب "ع.س." بجروحٍ بالغة ونُقل إلى مستشفى دار الأمل الجامعي ووصفت حالتُه بـ"الحرجة". 
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