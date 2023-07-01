معبد باخوس يحتضنها.. "مهرجانات بعلبك" تنطلق والليالي الفنية تغمُر المدينة

إنطلقت مساء أمس السبت (1 تمّوز الجاري)، مهرجانات بعلبك الدّولية لصيف العام 2023، وذلك بحضور أكثر من 2000 شخصٍ.

وحضر افتتاح المهرجانات التي تقام في معبد باخوس، وزير الثقافة محمد وسام المرتضى، ممثل عن قائد الجيش العماد جوزف عون، السفيرة الأميركية دوروثي شيا، سفراء أوروبيون، النائب ينال صلح، محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، رئيسة مهرجانات بعلبك الدولية نائلة دو فريج، الفنان عبد الحليم كركلا، ورئيس بلدية بعلبك مصطفى الشل.

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وقدّم ليلة الإفتتاح راقص الباليه الإيطالي روبرتو بولي الذي أذهل الحاضرين برقصاتٍ فنية مميزة تفاعل معها الحاضرون الذين صفقوا بحرارة بين كل عرضٍ وآخر لبولي الذي يعد من أشهر راقصي الباليه أداءً وفناً وحركة.

وفي كلمةٍ له، شدّد وزير الثقافة على أهمية " استمرارية المهرجانات التي تشع بالتميز في هذه القلعة التاريخية التي تشعُّ بالحضارة"، مؤكداً أن هناك إصراراً من وزارة الثقافة على إبقاء المهرجانات الدولية".

بدوره، قال الفنان كركلا: "سيكون لفرقة كركلا قريباً عودة إلى مهرجانات بعلبك التي ستبقى قيمة التاريخية مدى الحياة".



من جهته، أكد عضو لجنة مهرجانات بعلبك الدولية حماد ياغي أهمية إنطلاقة المهرجانات مع هكذا عمل مميز من رقص الباليه، وأضاف: "لقد أضافت هذه الليلة سحراً من الإبداع الفني يُسجل في تاريخ مهرجانات بعلبك الدولية، وذلك بحضور جمهورٍ مكتمل من متذوقي هذا الفن وعشاق الباليه في العالم".

إجراءات أمنية

وتأتي أجواء المهرجانات وسط خطة أمنية مكثفة فرضها الجيش قبل أسبوعين، وتتضمن تسيير دوريات راجلة داخل شوارع وأحياء مدينة بعلبك لاسيما في محلة رأس العين حيث المنتزهات والمطاعم والفنادق. كذلك، نفذت القوى الأمنية إنتشاراً على طريق بعلبك الدولية وقد تمّ إستدعاء وحدات إضافية من قوى الأمن الداخلي لمؤازرة الوحدات الموجودة في المنطقة.

تحسينات

مقابل كل ذلك، فقد أجرت بلدية بعلبك بالتعاون مع أصحاب المحال التجارية والمطاعم والفنادق سلسلة من التحسينات والتحضيرات لإستقبال الزوار، فيما تمّ تأمين الإنارة على الطاقة الشمسية لشوارع المدينة لاسيما من مدخلها من ناحية دورس وصولاً إلى السوق التجارية.