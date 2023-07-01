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لبنان

"القوات" لن تجلس إلى حوار "مصيدة" يريده "حزب الله"

Lebanon 24
01-07-2023 | 23:33
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أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم أنّ حزب القوات اللبنانية مع مبدأ الحوار بمعناه البناء والحضاري لحلحلة العقد والأزمات والمشاكل التي تواجه انطلاق عجلة المؤسسات الدستورية نحو قيام الدولة الحقيقية.
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وفي تصريح عبر "الأنباء"، لفت كرم إلى أنّ "القوات لن تقبل بالحوار الذي يدعو اليه الثنائي الشيعي عند كل استحقاق دستوري، بهدف تحقيق غاياته ومآربه السياسية الملتوية، وذلك على حساب الدستور واللعبة الديموقراطية، لاسيما أن التجارب السابقة مع فريق ما يسمى زوراً بالممانعة، أتت مخيبة للآمال، وأثبتت عملياً عدم جدوى التحاور مع فريق لا يحترم كلمته ووعوده"، وسأل: "هل هناك من ينسى على سبيل المثال لا الحصر، انقلاب حزب الله على "إعلان بعبدا" بعد موافقته عليه؟".
ووصف كرم الحوار الذي يريده الثنائي الشيعي ويسعى اليه، بـ "المكيدة"، وبتعبير أدق، بـ"المصيدة" التي تأتي له بالفرائس والمغانم السياسية، خصوصا أنّ حزب الله يراهن على تعددية الآراء ضمن فريق المعارضة وبين المستقلين والتغيريين، وذلك اعتقاداً منه أن هذا التمايز قد يشكل أمامه الممر الى ما يصبو إليه في خلفية دعوته الى الحوار، إلا أنّ ما فاته او ما يحاول التهرب منه كحقيقة واقعية، هو أنّ القوات اللبنانية تشكل كفة التوازن معه، وستمنعه من سوق الاستحقاق الرئاسي بالاتجاه الذي يضمن له استمرار هيمنته على موقع رئاسة الجمهورية، وعلى القرار التنفيذي في حكومة العهد المقبل.
وختم بالقول إنّ "المشهدية الراهنة بالتوازي مع توازن القوى في مجلس النواب، لا توحي بأنه سيكون للبنان رئيس للجمهورية في وقت قريب، خصوصاً أنّ الاستحقاق الرئاسي مرتبط بالمعركة السياسية حول هوية لبنان".
 
 
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