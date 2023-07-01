بكلماتٍ مؤثرة.. هكذا نعى وليد جنبلاط النائب السابق حبيب صادق

غرّد الوزير والنائب السابق وليد جنبلاط عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "رحل حبيب صادق المناضل المثقف الانساني الكبير. رحل وجه راقي من الجنوب ولبنان في النضال والمقاومة. رحل مؤسس مجلس لبنان الجنوبي. رحل شخص مميز من تاريخ لبنان الفكري والعربي، ناضل من أجل الحرية وحارب مع كمال جنبلاط رموز الاستبداد القديم. حبيب صادق تاريخ كبير. رحل صديق عزيز".

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