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لبنان

مرجع روحي "لن يقبل" وهذا ما طلبه

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-07-2023 | 01:15
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علّق مرجع روحي كبير على حادثة "القرنة السوداء" أمس بالقول "إن التقاعس العقاري والقضائي الفادحين أوصلا الأمور الى مراحل خطيرة لا تحمد عقباها".
وأشار المصدر "الى أن المرجع الروحي لن يقبل استمرار المراوحة في هذا القضية وسيكون له موقف حاسم في ملف الترسيم العقاري في تلك المنطقة لكي لا تتكرر مثل هذه الاحداث التي تودي بالبلاد والعباد الى حد الإقتتال".
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وختم المرجع بالقول "على القضاء والمؤسسات المعنية أن تحسم هذا الملف، على قاعدة القانون فقط".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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