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وزعم موقع "واللا" أن المبالغ الكبيرة التي تدفقت نحو المدينة من المقرات الرئيسية للمنظمات من لبنان وغزة وإيران ودول أخرى، "حُوِّلت لشراء أسلحة وذخائر وإنتاج عبوات وزرعها وأيضاً لتصنيع وإطلاق صواريخ وتنفيذ عمليات إطلاق نار".ولفت المصدر نفسه إلى أنَّ الجيش الإسرائيلي ينتظر قرارات سياسية بشأن العمل في جنين التي تستعدّ للرد.