Advertisement

لبنان

مزاعم جديدة.. إتهام إسرائيلي بدخول أموالٍ من لبنان إلى مدينة فلسطينية لـ"صناعة صواريخ"!

Lebanon 24
02-07-2023 | 00:54
A-
A+
Doc-P-1083317-638238816768952815.jpg
Doc-P-1083317-638238816768952815.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وصف موقع "واللا" الإسرائيلي في مقال نشره، السبت، مدينة جنين الفلسطينيّة بأنها عاصمة "الإرهاب"، مشيراً إلى أنّ الإنذارات بوقوع عمليات تتزايد، حيث دخلت المنطقة في حالة تأهب للتصعيد.

Advertisement
وزعم موقع "واللا" أن المبالغ الكبيرة التي تدفقت نحو المدينة من المقرات الرئيسية للمنظمات من لبنان وغزة وإيران ودول أخرى، "حُوِّلت لشراء أسلحة وذخائر وإنتاج عبوات وزرعها وأيضاً لتصنيع وإطلاق صواريخ وتنفيذ عمليات إطلاق نار".

ولفت المصدر نفسه إلى أنَّ الجيش الإسرائيلي ينتظر قرارات سياسية بشأن العمل في جنين التي تستعدّ للرد.

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:22 | 2023-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:36 | 2023-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2023-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:46 | 2023-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:22 | 2023-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-07-02
04:30 | 2023-07-02
04:00 | 2023-07-02
06:59 | 2023-07-02
06:31 | 2023-07-02
06:23 | 2023-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website