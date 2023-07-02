أمرٌ جديد.. هذا ما قد يفعله مصرف لبنان قريباً

من المُتوقع أن يُصدر مصرف لبنان سلسلةً من البيانات الجديدة خلال وقتٍ قريب تتصلُ بتطبيقِ ما ناقشه المجلس المركزي للمصرف خلال إجتماعٍ عقده الأسبوع الماضي.

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وتقولُ المعلومات إنَّ البيانات ستتصلُ حُكماً بالتعميمين 151 الذي يسمح بسحب الودائع بالليرة على أساس دولار الـ15 ألف ليرة والـ 158 الذي يمنح المودع إمكانية سحب 400 دولار "فريش" و 400 دولار بالليرة اللبنانية وفق سعر الدولار المذكور آنفاً.



وبحسب المصادر، فإنّه من المُنتظر أن تشهد الأيام المُقبلة جلسة جديدة للمجلس المركزي يناقش فيها الآلية المُرتبطة بالتعميم 161 الخاص بسحوبات الدولار على أساس "صيرفة"، مشيرة إلى أنّ هناك تكتّماً شديداً بين أعضاء المجلس المركزي على مضمون المداولات التي حصلت خلال جلسة الإثنين الماضي.



وسط ذلك، تشيرُ المعطيات إلى أنّ هناك إمكانية بأن يشهد التعميم 158 تعديلاً جديداً ينصّ في النهاية على التالي: سحب 400 دولار "فريش" من المصرف مع إبقاء هامش حريّة للمودع، إما بإختيار سحب 400 دولار أخرى بالليرة اللبنانية على سعر الـ15 ألفاً أم لا.



ووفقاً المصادر، فإن هذا الطرح ما زال "كلاماً" ولم يجرِ حسمه نهائياً، علماً أنّ الطروحات برفع سقف سعر الدولار على سحوبات الليرة في إطار العميم 158 ما زالت مدار نقاش ولم يُتخذ قرارٌ بها حتى الآن.



وختمت المصادر بالقول: "الأساس اليوم يقضي بتمديد التعميم قبل أي شيء حتى ولو بالصيغة الحالية التي تمنح المستفيد 400 دولار فريش و 400 دولار بالليرة اللبنانية بناءً لسعر الدولار المصرفيّ. وفعلياً، فإن أي تعديلات قد يجرِ إدخالها لصالح المودع، فهي ضرورية جداً".



يُشار إلى أنه يوم الثلاثاء الماضي، انتشرت معلومات تفيدُ بأن المجلس المركزي لمصرف لبنان قرّر تمديد العمل بالتعميمين 151 و 158. كذلك، تحدثت المعلومات المتداولة حينها عن أنَّ المجلس المركزي قررَ إضفاء تعديلٍ جديد على التعميم 158 ويقضي بحصر السحوبات فقط بالـ400 دولار "الفريش" مع إلغاء إمكانية الحصول على 400 دولار بالليرة.