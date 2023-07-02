إجراءات احترازية لـ" حزب الله"

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قالت مصادر مطلعة إن حزب الله" اتخذ اجراءات احترازية لمنع تفلت الامور بعد احداث "القرنة السوداء" وذلك لضبط اي احتكاك مع بيئته الحاضنة التي تقع على تماس في بعض الاماكن مع بشري.وتقول المصادر ان الحزب سيعمل على ضبط الوضع، تخوفا من تدحرج الامور علما انه ينفي بشكل قاطع أي علاقة له في ما حصل .ويعتقد الحزب، بحسب المصادر نفسها، ان تفلت الامور في "القرنة السوداء" قد ينعكس سلبا على الاستقرار في الكثير من المناطق اللبنانية، وهذا خط احمر لا يجب تجاوزه.