مصادر نيابيّة معارضة: كلام "الثنائيّ" عن فرنجيّة "وهمٌ"

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استبعدت مصادر نيابيّة معارضة إمكانيّة نجاح رئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجيّة بإعادة النازحين السوريين، وأوضحت أنّ علاقته الجيّدة بالرئيس بشار الأسد لا تعني أنّه قادرٌ على إرجاعهم إلى بلادهم، لأنّ الدول الغربيّة والجمعيّات الإنسانيّة أكّدت رفضها لهذا الأمر، على لسان مسؤول السياسة الخارجية في الإتّحاد الأوروبيّ جوزيب بوريل، قبل فترة قصيرة.ولفتت المصادر النيابيّة إلى أنّ الرئيس السابق ميشال عون كان حليفاً لـ"حزب الله" وسوريا، ولم يستطع إعادتهم، وما يُروّج له "الثنائيّ الشيعيّ" من أنّ فرنجيّة سيتمكّن من إرجاعهم إلى بلادهم بالتنسيق مع السلطات السوريّة وهمٌ، والهدف من كلام حارة حريك وعين التينة هو زيادة حظوظ رئيس "المردة"، للقول إنّ لا خلاص لمشكلة النزوح من دون مرشّحهما.