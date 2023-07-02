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لبنان

دريان اتصل بكرامي بعد حادثة القرنة السوداء: لاستخدام لغة العقل وتحكيم الوجدان الوطني

Lebanon 24
02-07-2023 | 01:34
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أجرى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان اتصالاً هاتفياً برئيس "تيار الكرامة" وعضو "تكتل التوافق الوطني" النائب فيصل كرامي، تناول خلاله الحادثة التي شهدتها القرنة السوداء، ودعاه إلى "المساهمة في تهدئة الامور وإلى الإصرار على استخدام لغة العقل وتحكيم الوجدان الوطني في هذه المسألة خصوصاً ان هناك طابور خامس يسعى الى تسعير الفتنة والاصطياد بالماء العكر".
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من جهته، أعرب كرامي عن شكره لـ"المفتي دريان على حكمته، وفي مطالبته بتحقيق العدالة التي نسعى اليها جميعاً".
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