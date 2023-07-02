الجماعة الإسلامية عن حادثة القرنة السوداء: العنف يجر العنف وعلى العقلاء التدخل

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علقت الجماعة الإسلامية في طرابلس والشمال، على حادثة مقتل شابين من بشري في القرنة السوداء، مشددة على أنهَّ "من المصلحة والحكمة تغليب العقل والمنطق على التهور والتفلت، وعلى الخصومة والانتقام"، وقالت: "العنف يجر العنف، والقتل لا يدعو إلا إلى القتل، من هنا كان حريا بالعقلاء والحكماء في بلدتي بشري وبقاع صفرين، المسارعة إلى احتواء المصيبة التي نزلت بالبلدتين العزيزتين، دون أن يعني ذلك غض الطرف عن القاتل المسيء، أيا كان انتماؤه، فما هو ومن يقف خلفه إلا دعاة فتنة، لعن الله من أيقظها".واعتبرت في بيان، أنه "من مصلحة الجميع على اختلاف أطيافهم الحفاظ على الأمن والهدوء، ولاسيما في هذه الظروف الحرجة التي يعيشها الوطن برمته"، وأضافت: "ليس من الضروري أن يكون هناك رابط بين مقتل المواطنين هيثم ومالك طوق وقضية القرنة السوداء وتبعيتها لأحد قضاءي بشري أو الضنية".وتوجهت من عائلة المغدورين وذويهما وأصدقائهما بـ"خالص العزاء وأصدقه"، ودعت إلى "ضبط النفس وإفساح المجال للقوى الأمنية للوقوف على حقيقة ما حصل، وتحديد مطلق النار ومن يقف وراءه، وسوقهم إلى العدالة حتى يلاقوا جزاءهم الذي يستحقونه".