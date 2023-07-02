عبر تغريدة.. كيف علّق فرنجية على حادثة القرنة السوداء؟

أعرب رئيس "تيار المرده" سليمان فرنجية عن استنكاره لحادثة القرنة السوداء التي أودت بحياة شخصين من آل طوق، أمس السبت.

وفي تغريدةٍ له عبر "تويتر"، عزّى فرنجية أهالي الشابين المغدورين هيثم ومالك طوق في بشرّي، داعياً إلى التحلي بالحكمة، وقال: "

كل التعاطف مع ذوي الضحايا في بشري وعسى دماؤهم قربانا على مذبح وحدة الوطن. وإننا إذ ندعو الى التحلي بالحكمة قطعا للطريق على أي فتنة، نناشد السلطات الأمنية والقضائية العمل وبسرعة لكشف الحقيقة وإحقاق العدالة".