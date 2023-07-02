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لبنان

عبر تغريدة.. كيف علّق فرنجية على حادثة القرنة السوداء؟

Lebanon 24
02-07-2023 | 04:03
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أعرب رئيس "تيار المرده" سليمان فرنجية عن استنكاره لحادثة القرنة السوداء التي أودت بحياة شخصين من آل طوق، أمس السبت.
 
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وفي تغريدةٍ له عبر "تويتر"، عزّى فرنجية أهالي الشابين المغدورين هيثم ومالك طوق في بشرّي، داعياً إلى التحلي بالحكمة، وقال: "كل التعاطف مع ذوي الضحايا في بشري وعسى دماؤهم قربانا على مذبح وحدة الوطن. وإننا إذ ندعو الى التحلي بالحكمة قطعا للطريق على أي فتنة، نناشد السلطات الأمنية والقضائية العمل وبسرعة لكشف الحقيقة وإحقاق العدالة".
 
 
وختم: "‏الرحمة للضحايا والشفاء للجرحى والمصابين".
 
 
 
 
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