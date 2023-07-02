الراعي: حادثة القرنة السوداء آلمتنا وندعو أهالي بشري إلى ضبط النفس

إستنكر البطريرك المارونيّ الكاردينال مار بشارة بطرس الرّاعي حادثة القرنة السوداء التي أدت إلى مقتل شابّين من آل طوق، أمس السبت، داعياً أهالي بلدة بشري التي ينتمي إليها الشابان المغدوران، إلى ضبط النفس والتحلّي بالصبر.
وخلال قدّاس الأحد في الدّيمان، قال الرّاعي: "حادثة القرنة السوداء آلمتنا، ونعوّل على الجيش لضبط الأمن لصالح الجميع كما على أهالي بشري ضبط النفس".
وعلى صعيد آخر، رأى الرَّاعي أنَّ "لبنان عانى الكثير من الذين تسلموا الحكم منذ 30 سنة"، معتبراً أن هؤلاء أنهكوا الدولة وسرقوا أموالها، وأضاف: "هؤلاء لا يريدون رأساً للدولة لأنهم يريدون أن يكونوا هم رؤوساً لها.. إنهم لا يخجلون لا من ذواتهم ولا من الوسطاء الدوليين".