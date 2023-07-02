Advertisement

لبنان

الراعي: حادثة القرنة السوداء آلمتنا وندعو أهالي بشري إلى ضبط النفس

Lebanon 24
02-07-2023 | 04:12
A-
A+
Doc-P-1083362-638238932179113250.jpg
Doc-P-1083362-638238932179113250.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إستنكر البطريرك المارونيّ الكاردينال مار بشارة بطرس الرّاعي حادثة القرنة السوداء التي أدت إلى مقتل شابّين من آل طوق، أمس السبت، داعياً أهالي بلدة بشري التي ينتمي إليها الشابان المغدوران، إلى ضبط النفس والتحلّي بالصبر.
Advertisement

وخلال قدّاس الأحد في الدّيمان، قال الرّاعي: "حادثة القرنة السوداء آلمتنا، ونعوّل على الجيش لضبط الأمن لصالح الجميع كما على أهالي بشري ضبط النفس".

وعلى صعيد آخر، رأى الرَّاعي أنَّ "لبنان عانى الكثير من الذين تسلموا الحكم منذ 30 سنة"، معتبراً أن هؤلاء أنهكوا الدولة وسرقوا أموالها، وأضاف: "هؤلاء لا يريدون رأساً للدولة لأنهم يريدون أن يكونوا هم رؤوساً لها.. إنهم لا يخجلون لا من ذواتهم ولا من الوسطاء الدوليين".

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:22 | 2023-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:36 | 2023-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2023-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:46 | 2023-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:22 | 2023-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-07-02
04:30 | 2023-07-02
04:00 | 2023-07-02
06:59 | 2023-07-02
06:31 | 2023-07-02
06:23 | 2023-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website