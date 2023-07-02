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لبنان

"مخاوف" لدى حماده وتحذير.. هكذا تحدّث عن حادثة القرنة السوداء

Lebanon 24
02-07-2023 | 04:27
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حذر النائب مروان حماده من إستمرار الجمود السياسي الداخلي، مشيراً إلى أن الإنقسام العامودي بين الأطراف السياسية يزداد".
 
وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5"، اليوم الأحد، شدّد حماده على ضرورة البدء بحوارٍ هادئ يُحافظ على جذور لبنان وهويته الثقافية والتربوية، لافتاً إلى لبنان اليوم لا يُشبه لبنان القديم، وقال: "الجمهورية الأولى أفضل من الثّانية، وأستبعد الحل الخارجي لإنهاء الأزمة اللبنانيّة".
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واعتبر حماده أن المرحلة دقيقة جداً وقد عكستها حادثة مقتل الشابين من آل طوق في القرنة السوداء، مُعرباً عن مخاوفهِ من تقوقع وتمترس اللبنانيين مقابل بعضهم البعض، وقال: "أدعو إلى إدارة الأزمة بهدوء وعقلانية خصوصاً الأمور المالية، إثر نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة".
 
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