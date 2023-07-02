بيرم وقع مذكرة تفاهم مع الجانب الايراني في مجالات العمل

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في إطار زيارته الرسمية الى الجمهورية الاسلامية الايرانية، التقى وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم والوفد المرافق نظيره الايراني سيد صولت مرتضوي في اجتماع حضره أركان الوزارة.وبحسب بيان صادر عن وزير العمل، فقد "تم التوافق على العديد من الأمور الايجابية التي تهم الجانبين في مجالات مختلفة سيما التفتيش والتدريب على التفتيش في مجالات العمل والعلاقات بين العمال وأصحاب العمل، التعليم المهني والحرفي وتبادل الخدمات الفنية والهندسية والعمالة المتخصصة".وتخلل اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين اللبناني والايراني، كما "تم الاتفاق على متابعة متخصصين من البلدين بنود المذكرة لتصل هذه التفاهمات الى التطبيق العملي".وأمل بيرم ومرتضوي خلال اللقاء، أن "تتم الافادة من تجارب البلدين المختلفة في كافة المجالات، خاصة ريادة الأعمال وخلق فرص العمل".