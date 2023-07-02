"الاعتدال الوطني" عن حادثة القرنة السوداء: للاحتكام إلى مؤسسات الدولة والقضاء

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عزى تكتل "الاعتدال الوطني"، أهالي ضحايا حادثة القرنة السوداء وعموم أهالي بشري بمصابهم الأليم، مؤكداً إدانته للجريمة البشعة التي أودت بحياة شخصين من آل طوق.وناشد التكتل في بيان، جميع المعنيين "تغليب لغة الحكمة والعقل والوطنية في التعاطي مع هذه الحادثة الأليمة"، داعياً الجميع الى الاحتكام الى مؤسسات الدولة والقضاء، وأضاف: "نطالب بالإسراع في التحقيقات لتأخذ العدالة مجراها من دون أيّة حماية للمرتكبين وأي استثمار سياسي او طائفي للقضية".وختم التكتل: "نحن أبناء بلد واحد ومنطقة واحدة وعلينا الحفاظ على هذه الثوابت".