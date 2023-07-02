جعجع يتلقى اتصالات من الشيخ دريان ونواب استنكاراً لسقوط ضحايا في بشري

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تلقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع مساء امس اتصالات من كل من: سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، والنواب: اشرف ريفي، فؤاد مخزومي وعبد العزيز الصمد. حيث ابدى جميع المتصلين استنكارهم الشديد وأسفهم لسقوط الضحايا الذين سقطوا في بشري.كما قدموا تعازيهم الحارة لأهالي الضحايا خصوصاً واهالي بشري عموماً. وشددوا جميعاً على ضرورة ان تجرى التحقيقات بسرعة لكشف المجرمين وسوقهم الى العدالة في أقرب وقت ممكن.من جهة ثانية، تلقت النائب ستريدا جعجع اتصالا من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اكد خلاله انه سيتابع شخصيا مسار التحقيقات للتوصل الى توقيف المجرمين وسوقهم الى العدالة.