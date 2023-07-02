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لبنان

عواقب جريمة القرنة السوداء وخيمة.. معوّض: المطلوب توقيف القتلة بأسرع وقت ومحاسبتهم

Lebanon 24
02-07-2023 | 05:17
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إعتبر النائب ميشال معوّض أن "الجريمة المروّعة في القرنة السوداء، والتي أودت بحياة شابين من خيرة شباب بشري والمنطقة، خطيرة جدا وتنذر بعواقب وخيمة تهدد ليس فقط أمن كل مواطن بل أيضا السلم الأهلي". 
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وأكد في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" أن "بشري ليست ولن تكون وحدها، ونشيد بالمواقف التي صدرت عن المرجعيات السياسية والدينية رفضاً للجريمة. وكما ونشدد على أن المطلوب الآن من الاجهزة العسكرية والامنية والقضائية كشف الحقيقة كاملة للبنانيين وتوقيف القتلة بأسرع وقت ومحاسبتهم لقطع الطريق على اي فتنة".


وتابع: "الرحمة للضحيتين والتعازي الحارة لعائلاتهم، ولآل طوق ولأهلي في بشري".
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