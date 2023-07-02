Advertisement

لبنان

محاولة قتل لأشخاص في إحدى الشركات بلبنان.. اليكم ما حصل

Lebanon 24
02-07-2023 | 05:44
A-
A+
Doc-P-1083385-638238986789615541.jpg
Doc-P-1083385-638238986789615541.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البلاغ التالي: 


    بتاريخ 26-05-2023 وفي محلة الدامور، أقدم مجهولان على متن سيارة نوع "كيا سيراتو" لون أسود دون لوحات وزجاجها حاجب للرؤية، على اعتراض طريق موظفين في إحدى الشركات، وشَهرِ مسدّس حربيّ وإطلاق عيارات نارية باتجاه السيارة التي كانوا على متنها، ما أدّى إلى إصابة الإطار الأمامي، وفرّا بعدها إلى جهة مجهولة.
Advertisement

   وبتاريخ 10-06-2023، أقدم مجهولون في محلة الروشة على تنفيذ عملية إطلاق نار ومحاولة قتل، استهدفت أحد الشركاء في الشركة المذكورة سابقا.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات عمليَّتَيْ إطلاق النار وتحديد هوية المتورّطين بها وتوقيفهم. وبنتيجة الجهود الحثيثة والاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّنت الشعبة من تحديد هوية المتورّطين في العمليّتَيْن ومن بينهم المدعو:

- ف. ف. (من مواليد عام ۱۹۹۷، لبناني)

 أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجده وتوقيفه.

بعد عملية مراقبة دقيقة، رصدت إحدى دوريات الشعبة الأخير على متن سيارة نوع "هيونداي" مستأجرة في محلة جدرا، حيث تم توقيفه وضبط السيارة. بتفتيشه والسيارة، تم ضبط سلاح كلاشينكوف ومسدّسَيْن حربيَّيْن.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه برفقة شخص آخر على اعتراض الطريق وإطلاق النار باتجاه موظّفي الشركة في محلة الدامور، إضافة إلى تنفيذ عملية إطلاق النار في محلة الروشة، وذلك بتحريض وطلب من أحد الشركاء من الشركة ذاتها بسبب خلافات بينهم.

   أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء   على إشارة القضاء، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورّطين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:22 | 2023-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:36 | 2023-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2023-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:46 | 2023-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:22 | 2023-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-07-02
04:30 | 2023-07-02
04:00 | 2023-07-02
06:59 | 2023-07-02
06:31 | 2023-07-02
06:23 | 2023-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website