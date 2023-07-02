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لبنان

"التقدمي": لقطع الطريق على أي محاولات مبيّتة لاثارة الفتنة

Lebanon 24
02-07-2023 | 06:23
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صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي البيان التالي:


إن الحزب التقدمي الإشتراكي إذ يدين بشدة الجريمة البشعة التي أودت بحياة شابين من آل طوق من بلدة بشري، متقدماً بالتعازي من عائلتهما ومن أهالي المنطقة داعياً إلى إعلاء صوت العقل والتهدئة والحكمة، فإنه يؤكد ضرورة الركون دائماً إلى الدولة وأجهزتها الأمنية المعنية بكشف حقيقة ما جرى، وتسليم الجناة إلى القضاء المختص لإنزال العقوبات اللازمة بهم، ومعالجة الأسباب التي أودت الى ما حصل لقطع الطريق على أي محاولات مبيّتة قد تهدف إلى إثارة بذور الفتنة.
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