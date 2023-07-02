معلومات جديدة في قضية بشري.. من أطلق الرصاصة الاولى؟

افادت مصادر امنية لـ"لبنان ٢٤ "ان مخابرات الجيش استلمت الشاب الذي كان برفقة الضحية هيثم الهندي طوق لحظة وقوع الحادثة امس في منطقة القرنة السوداء ، وبدأت التحقيق معه في فرع التحقيق من اجل كشف بعض الأمور وخاصةً ما جرى بالتحديد لحظة اطلاق النار الأول الذي ذهب ضحيته الشاب هيثم طوق.

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