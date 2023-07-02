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لبنان

معلومات جديدة في قضية بشري.. من أطلق الرصاصة الاولى؟

Lebanon 24
02-07-2023 | 06:31
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افادت مصادر  امنية لـ"لبنان ٢٤ "ان مخابرات الجيش استلمت الشاب الذي كان برفقة الضحية  هيثم الهندي طوق لحظة وقوع الحادثة امس في منطقة القرنة السوداء ، وبدأت التحقيق معه في فرع التحقيق من اجل كشف بعض الأمور  وخاصةً ما جرى بالتحديد لحظة اطلاق النار الأول الذي ذهب ضحيته الشاب هيثم طوق.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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