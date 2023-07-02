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لبنان

ارسلان اتصل بفرنجية وكرامي وطوق مستنكراً

Lebanon 24
02-07-2023 | 06:59
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إتصل رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان ظهر اليوم، بكل من رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية، ورئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي والنائب وليام طوق، معرباً عن استنكاره الشديد للجريمة النكراء التي أودت بحياة الشابين هيثم ومالك طوق.
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ودعا أرسلان، وفق بيان لمديرية الإعلام في الحزب، أبناء الشمال عموما ومنطقة بشري على وجه الخصوص إلى "التحلي بالصبر وتحكيم لغة العقل والإحتكام إلى المؤسسة العسكرية والأجهزة القضائية والأمنية، والذين يقع عليهم واجب كشف ملابسات الحادثة الأليمة ومحاسبة الفاعلين بالسرعة القصوى".
 
كما تقدم بالتعزية القلبية الحارة من جميع أبناء بشري وعائلتي الضحيتين، سائلا الله أن "يتغمدهما بواسع رحمته ويلهم ذويهما الصبر والسلوان".
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