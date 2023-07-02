هذا عدد الموقوفين في قضية بشري

أفادت مراسلة "لبنان 24" أنّ عدد الموقوفين في قضية حادثة القرنة السوداء وصل الى 11 شخصا وجميعهم من بلدة الضنية، فيما أُفرج عن 5 اشخاص من منطقة بشري، كان قد جرى توقيفهم من قبل الجيش في وقت سابق.

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ولا يزال الجيش ينفذ سلسلة مداهمات للبحث عن مرتكبي جريمة القرنة. كما ان التحقيقات مستمرة باشراف القضاء المختص.

وفي وقت سابق افادت مصادر امنية "لبنان 24 "ان مخابرات الجيش استلمت الشاب الذي كان برفقة الضحية هيثم الهندي طوق لحظة وقوع الحادثة امس في منطقة القرنة السوداء ، وبدأت التحقيق معه في فرع التحقيق من اجل كشف بعض الأمور وخاصةً ما جرى بالتحديد لحظة اطلاق النار الأول الذي ذهب ضحيته الشاب هيثم طوق.

الى ذلك افادت مراسلة "لبنان 24" عن سماع اطلاق نار كثيف خلال استقبال جثمان الشاب هيثم طوق الذي قتل أمس في بشري - القرنة السوداء. ومن المفترض أن تجري مراسم التشييع غدا الساعة 5 بعد الظهر.