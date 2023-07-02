تغريدة جديدة للبخاري.. ماذا جاء فيها؟

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غرّد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "يؤكد إريك هوفر أنَّ القدرة على إدارة الأزمات واحتوائها لا يكمُن في السيطرة عليها بعد وقوعها، بل في القدرة على صناعة المستقبل واستشرافه".وتابع: "لتجنب العديد من التحديات التي قد تعترضنا إذا ما كنَّا مستعدين للتطُّلع للأمام بقوله: "الطريقة الوحيدة للتنبؤ بالمستقبل هو أن يكون لديك القدرة على صُنعه..!".