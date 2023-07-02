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لبنان

معطيات جديدة بشأن مقتل الشاب هيثم طوق.. ما تبّين ينسف نظرية القنص

Lebanon 24
02-07-2023 | 09:21
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كشف المدير الطبي لمستشفى بشرّي الحكومي، الدكتور ابراهيم مقدسي معطيات جديدة بشأن مقتل الشاب هيثم طوق في القرنة السوداء، لافتاً إلى أن الوفاة حصلت نتيجة إطلاق نار من مسافة قريبة.
 
وبعدما أُشيعت أخبار مفادها أن القتل حصل عن طريق القنص، أشار مقدسي الى أن "الطبيب الشرعي والأدلة الجنائية وصلوا وقاموا بإجراء صورة للصدر، فتبيّن دخول رصاصة من تحت الإبط الأيمن، ووجود شظايا في الرئة اليُسرى، من دون تحديد موقع خروج الرصاصة"، وفقاً لما نقلته "النهار".
 
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كما لفت إلى أنّه "طلب القيام بصورة للبطن، للكشف عن مكان الرصاصة التي خلّفت الشظايا، لكنهم رفضوا، ما أدى إلى توتر، إلّا أن النيابة العام استدعت طبيباً شرعياً آخر، فأصرّيت على صورة البطن، وتم الاكتشاف لاحقاً أن الرصاصة خرجت من الجسد وتركت شظايا في الرئة". 
 
واعتبر مقدسي أن الاكتشاف ينسف نظرية القنص من مسافة بعيدة، مؤكّداً أن إطلاق النار حصل عن مسافة قريبة جداً لا تتعدّى الـ15 أو 20 متراً.
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