سلسلة اتصالات للجميّل للاطلاع على وقائع جريمة بشري

أجرى رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل سلسلة اتصالات للإطلاع على وقائع ما جرى في بشرّي.

وشملت الاتصالات قيادة الجيش ورئيس حزب" القوات اللبنانية "سمير جعجع اللذين وضعاه بصورة التحقيقات الأولية، وفق ما افاد مكتبه الاعلامي.