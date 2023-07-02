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لبنان

سلسلة اتصالات للجميّل للاطلاع على وقائع جريمة بشري

Lebanon 24
02-07-2023 | 09:40
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أجرى رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل سلسلة اتصالات للإطلاع على وقائع ما جرى في بشرّي.
 
 
وشملت الاتصالات قيادة الجيش ورئيس حزب" القوات اللبنانية "سمير جعجع اللذين وضعاه بصورة التحقيقات الأولية، وفق ما افاد مكتبه الاعلامي.
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سامي الجميّل

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