معلومات أولية عن وفاة رجل وابنه غرقا على شاطئ الرملة البيضاء

أفادت معلومات أولية عن وفاة رجل وابنه غرقا خلال ممارسة السباحة في المسبح الشعبي على شاطئ الرملة البيضاء في بيروت، فيما لم تُعرف لغاية الساعة حقيقة ما حصل.

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