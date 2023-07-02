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لبنان

معلومات أولية عن وفاة رجل وابنه غرقا على شاطئ الرملة البيضاء

Lebanon 24
02-07-2023 | 10:05
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أفادت معلومات أولية عن وفاة رجل وابنه غرقا خلال ممارسة السباحة في المسبح الشعبي على شاطئ الرملة البيضاء في بيروت، فيما لم تُعرف لغاية الساعة حقيقة ما حصل.
 
 
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