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لبنان

بعد ارتفاعه صباحا.. اليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصرا

Lebanon 24
02-07-2023 | 09:50
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سجّل سعر صرف دولار السوق الموازية، عصر اليوم الأحد، تسعيرة تراوحت ما بين الـ 90400 و 90800 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
بينما سجّل سعر صرف دولار السوق الموازية، صباحا، تسعيرة تراوحت ما بين الـ 91800 و 92000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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