بعد ارتفاعه صباحا.. اليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصرا



Advertisement بينما سجّل سعر صرف دولار السوق الموازية، صباحا، تسعيرة تراوحت ما بين الـ 91800 و 92000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

سجّل سعر صرف دولار السوق الموازية، عصر اليوم الأحد، تسعيرة تراوحت ما بين الـ 90400 و 90800 ليرة لبنانية للدولار الواحد.