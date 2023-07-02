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لبنان

النبطية شيّعت صادق

Lebanon 24
02-07-2023 | 09:59
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شيّعت مدينة النبطية النائب السابق حبيب صادق الذي وافته المنيه أمس عن عمر ناهز الــ92 عاما.
وانطلق موكب التشييع من دارة آل صادق، حيث حمل الجثمان على الاكف، وتقدمه رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، النواب علي عسيران، ناصر جابر، علي فياض، والنائب الدكتور بلال عبدالله  ممثلا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، عضو هيئة الرئاسة في حركة "امل" خليل خمدان، الامين العام للحزب الشيوعي اللبناني السابق الدكتور خالد حداده، واعضاء اللجنة المركزية للشيوعي، ممثلين عن الاحزاب والقوى الوطنية والمنظمات فلسطينية في لبنان، رؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات ثقافية واعلامية.
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وجاب موكب التشييع شوارع النبطية وصولا الى النادي الحسيني، حيث أمّ أمام مدينة النبطية الشيخ عبد الحسين صادق الصلاة على الجثمان ليوارى الثرى في روضة الصالحين. ثم تقبلت عائلته التعازي من الحضور.
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