فضل الله: للعمل السريع لوأد الفتنة

دعا العلامة السيد علي فضل الله إلى "التهدئة والحكمة والإسراع في تطويق مضاعفات وذيول الحادثة الأليمة التي حصلت في القرنة السوداء وأدت الى سقوط عدد من الضحايا".



كما توجه بالنداء إلى وجهاء وفاعليات هذه المنطقة بـ"العمل السريع لوأد الفتنة"، داعيا إلى "استخدام لغة العقل والمنطق والاخذ بالاعتبار المصلحة الوطنية والسلم الأهلي وعدم الانجرار إلى الشائعات وردود الفعل غير المدروسة مما يسمح للمصطادين بالماء العكر بتحقيق أهدافهم وزيادة الشرخ والاحتقان بين أبناء المنطقة الواحدة".

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وطالب الدولة وأجهرتها الأمنية بـ"التحرك السريع وكشف الحقيقة ومعاقبة المسببين ومعالجة الأسباب التي أدت الى سقوط الضحايا".