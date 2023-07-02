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لبنان

بيان مشترك بين وزارة البيئة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني.. ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
02-07-2023 | 11:18
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اصدرت وزارة البيئة بياناً مشتركاً مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني حول مشكلة عدم كفاءة محطة الرفع التي تنقل مياه الصرف الصحي من بلدة القرعون الى محطة التكرير في عيتنيت (سد القرعون) والتي تتسبب عند زيادة الضغط عليها بتسرب المياه غير المعالجة الى الاراضي المكشوفة ومنها الى بحيرة القرعون.
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واشار البيان المشترك الى ان هذه المشكلة المزمنة والتي تعود الى عيوب في التصميم وعدم كفاءة المحطة هي موضوع متابعة من قبل الجهتين بالتنسيق مع اتحاد بلديات البحيرة، وقد اسفرت هذه المتابعة عن شمول مشروع رفع التلوث عن بحيرة القرعون الممول من البنك الدولي لاشغال تجديد وتنفيذ محطة الرفع التي تنقل مياه الصرف الصحي من بلدة القرعون الى محطة التكرير في عيتنيت بعد دراسة تصميم جديد وتحديث لمضخاتها لتفادي هذا الخلل، كما اشار البيان الى ان مصلحة الليطاني قد وافقت على تخصيص الاراضي اللازمة والدعم المطلوب لهذه الاشغال لصالح مؤسسة مياه البقاع لتسهيل التنفيذ وحماية البحيرة من التلوث.
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