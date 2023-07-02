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لبنان

في بشري... حداد عام غداً

Lebanon 24
02-07-2023 | 11:29
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أعلن اتحاد بلديات قضاء بشري الحداد العام يوم الاثنين عن روح الشهيدين هيثم طوق ومالك طوق، وطلب من أصحاب المحال والمؤسسات التجارية والسياحية والتربوية الالتزام بالحداد والإقفال.

وحُدّد تاريخ قداس وجناز الشابين الشهيدين مالك وهيثم طوق يوم غد الإثنين 3 تموز الساعة 5 بعد الظهر في كنيسة السيدة في بشرّي.
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وتقبل التعازي في صالون كنيسة السيدة في بشرّي من الساعة 9 صباحاً لغاية الساعة 7 مساءً.
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