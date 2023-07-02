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لبنان

غرق رجلين وطفل قبالة شاطئ الرملة البيضاء (فيديو)

Lebanon 24
02-07-2023 | 11:53
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أفادت "مندوبة لبنان 24" بأن رجلاً وإبنه وابن عمه من الجنسية السورية، غرقوا يوم أمس في المسبح الشعبي قبالة شاطئ الرملة البيضاء في بيروت.

وقد عملت عناصر وحدة الإنقاذ الشعبي للمسبح وعناصر الدفاع المدني اللبناني على سحب الأب حمزة الحجاوي بحالة إنعاش رئوي cpr وإبن عمه زكريا، الا أن الوالد توفي قبل وصوله للمستشفى.
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وفي حين استمرت عمليات البحث على الطفل محمد البالغ من العمر 11 عاماً منذ الساعة السابعة من مساء امس حتى عصر هذا اليوم، تمّت منذ قليل عملية إنتشال جثته محمد من قبل الأهالي المتواجدين على الشاطئ.
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