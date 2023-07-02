25
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
23
o
بعلبك
25
o
بشري
25
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
اندلاع حريق في غابة اللزاب في خراج بلدة مشمش العكارية
Lebanon 24
02-07-2023
|
12:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
اندلع حريق في الاراضي العشبية في غابة اللزاب في محلة عين الصفاف اعالي الجبل الاسود في خراج بلدة مشمش على ارتفاع 1700 متر عن سطح البحر، ما لبث ان امتد الى عدد من اشجار اللزاب وتسبب باحتراق بعضها.
Advertisement
وتمكن عناصر فريق التدخل السريع في جمعية "درب عكار" من السيطرة على الحريق واهماده ومنع تمدده.
وتعمل الية اطفاء تابعة للدفاع المدني حتى الساعة على تبريد الموقع منعا لتجدد النيران فيه .
واشار رئيس مصلحة الزراعة في محافظة عكار طه المصطفى الذي عاين الحريق ، الى ان "مسببات اشتعال النار نتيجة اطلاق البعض للرصاص الحارق فقط للتسلية"، متمنيا من بلدية مشمش ومخابرات الجيش "وضع حد للأشخاص الذين يقومون بإطلاق الرصاص العشوائي في هذه المنطقة".
وطالب طه نواطير الاحراج في المنطقة ب"التوجه الى موقع الحريق ومعاينته وفتح تحقيق حول واقع ما حصل واعداد تقرير عن مشاهداته.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ جديد يهمّكم عن الرواتب.. إليكم ما سيجري خلال 3 أيّام
Lebanon 24
خبرٌ جديد يهمّكم عن الرواتب.. إليكم ما سيجري خلال 3 أيّام
15:08 | 2023-07-01
01/07/2023 03:08:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ جديد.. هذا ما قد يفعله مصرف لبنان قريباً
Lebanon 24
أمرٌ جديد.. هذا ما قد يفعله مصرف لبنان قريباً
02:15 | 2023-07-02
02/07/2023 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان ضيق.. نادين الراسي تستمتع بوقتها ولقاء حار مع فنان عربي شهير (صور)
Lebanon 24
بفستان ضيق.. نادين الراسي تستمتع بوقتها ولقاء حار مع فنان عربي شهير (صور)
03:18 | 2023-07-02
02/07/2023 03:18:54
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة في قضية بشري.. من أطلق الرصاصة الاولى؟
Lebanon 24
معلومات جديدة في قضية بشري.. من أطلق الرصاصة الاولى؟
06:31 | 2023-07-02
02/07/2023 06:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تهديدٍ إسرائيليّ للبنان.. هل ستفعلها تل أبيب وتشنَّ حرباً؟
Lebanon 24
آخر تهديدٍ إسرائيليّ للبنان.. هل ستفعلها تل أبيب وتشنَّ حرباً؟
05:00 | 2023-07-02
02/07/2023 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:03 | 2023-07-02
زورق إسرائيلي يخرق المياه الإقليمية... الجيش يصدر بياناً
14:23 | 2023-07-02
سليمان: لمنع تحول القرنة السوداء إلى ثقب أسود تضيع فيه البلاد
14:12 | 2023-07-02
إطلاق نار وابتزاز وتهديد بنشر صور... ماذا حصل في منطقة القبة؟
14:07 | 2023-07-02
مقدمات نشرات الاخبار المسائية
13:50 | 2023-07-02
في بعلبك.. اشتباكات عنيفة بين أفراد عائلة واحدة!
13:38 | 2023-07-02
بعد عطلة العيد... زحمة سير على الطرقات
فيديو
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
08:00 | 2023-07-02
02/07/2023 22:08:14
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
23:00 | 2023-07-01
02/07/2023 22:08:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرضها لوعكة صحية خطيرة.. شاهدوا آخر ظهور لمريم نور (فيديو)
Lebanon 24
بعد تعرضها لوعكة صحية خطيرة.. شاهدوا آخر ظهور لمريم نور (فيديو)
04:48 | 2023-06-30
02/07/2023 22:08:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact