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لبنان

اندلاع حريق في غابة اللزاب في خراج بلدة مشمش العكارية

Lebanon 24
02-07-2023 | 12:07
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اندلع حريق في الاراضي العشبية في غابة اللزاب في محلة عين الصفاف اعالي الجبل الاسود في خراج بلدة مشمش على ارتفاع 1700 متر عن سطح البحر، ما لبث ان امتد الى عدد من اشجار اللزاب وتسبب باحتراق بعضها.
 
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وتمكن عناصر فريق التدخل السريع  في جمعية "درب عكار" من السيطرة على الحريق واهماده ومنع تمدده.
 
وتعمل الية اطفاء تابعة للدفاع المدني حتى الساعة على  تبريد الموقع منعا لتجدد النيران فيه .
 
واشار رئيس مصلحة الزراعة في محافظة عكار طه المصطفى الذي عاين الحريق ، الى ان "مسببات اشتعال النار نتيجة اطلاق البعض للرصاص الحارق فقط للتسلية"، متمنيا من بلدية مشمش ومخابرات الجيش "وضع حد للأشخاص الذين يقومون بإطلاق الرصاص العشوائي في هذه المنطقة".
 
وطالب طه نواطير الاحراج في المنطقة ب"التوجه الى موقع الحريق ومعاينته وفتح تحقيق حول واقع ما حصل واعداد تقرير عن مشاهداته.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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