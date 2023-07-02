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لبنان

بعد أحداث القرنة السوداء.. بيان جديد للجيش

Lebanon 24
02-07-2023 | 12:19
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صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه بيانٌ جاء فيه، "إلحاقًا بالبيان السابق بتاريخ 1 / 7 / 2023 المتعلق بمقتل مواطنَين في منطقة القرنة السوداء، تدعو قيادة الجيش جميع اللبنانيين إلى التحلي بالمسؤولية وضبط النفس والحرص على السلم الأهلي، وعدم الانجرار وراء الشائعات واستباق التحقيق".
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وأضاف البيان، "كما تؤكد القيادة أن الوحدات العسكرية تواصل الانتشار وتنفيذ التدابير الأمنية في المنطقة، وأن الجيش يقوم بالتحقيق في الموضوع تحت إشراف المراجع القضائية المختصة، وذلك انطلاقًا من واجبه الوطني".
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