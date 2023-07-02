Advertisement

لبنان

ترقبوها.. إليكم موعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية للتعليم المهني والتقني

Lebanon 24
02-07-2023 | 12:42
A-
A+
Doc-P-1083460-638239240088433037.jpg
Doc-P-1083460-638239240088433037.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، أن كافّة اعمال التصحيح والتدقيق وإدخال العلامات العائدة لشهادات الثانوية المهنية والمشرف المهني وامتحان الدخول الى السنة الأولى من شهادة التكميلية المهنية لمن انهى دورة تدريبية مدتها 400 أو 800 ساعة قد انتهت، 
Advertisement

وبناءً عليه، سوف تصدر النتائج العائدة لتلك الشهادات يوم الاحد الواقع فيه 2 تموز 2023 عند الساعة التاسعة مساءً. 

يُمكن للطلاب المُرشّحين عن الشهادات المذكورة آنفًا الاطلاع على نتائجهم عبر الدخول الى أحد الموقعين التاليين: 

 

Results.vte.gov.l

Results.vte-gov.com  
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:03 | 2023-07-02
14:23 | 2023-07-02
14:12 | 2023-07-02
14:07 | 2023-07-02
13:50 | 2023-07-02
13:38 | 2023-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website