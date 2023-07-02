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لبنان

بعد تراجعه عصراً.. اليكم سعر الصرف مساء اليوم

Lebanon 24
02-07-2023 | 13:05
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم تسعيرة تراوحت ما بين 90600 و91000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين الـ 90400 و 90800 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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