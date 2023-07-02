بعد تراجعه عصراً.. اليكم سعر الصرف مساء اليوم

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم تسعيرة تراوحت ما بين 90600 و91000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين الـ 90400 و 90800 ليرة لبنانية للدولار الواحد.