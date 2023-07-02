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لبنان

بعد عطلة العيد... زحمة سير على الطرقات

Lebanon 24
02-07-2023 | 13:38
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تشهد طرقات لبنانية زحمة سير تزامناً مع انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك واستعداداً لانطلاق أسبوع جديد.

وأشارت غرفة التحكم المروري إلى أن حركة المرور كثيفة من أوتوستراد طبرجا باتجاه جونية، ومن اوتوستراد الناعمة باتجاه خلدة وصولا الى انفاق المطار، وعلى طريق عام ضهرالبيدر باتجاه بيروت.
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