في بعلبك.. اشتباكات عنيفة بين أفراد عائلة واحدة!

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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن اشكالاً فردياً بين شبان من آل شكر في بلدة طبشار- بعلبك تطور الى اشتباكات عنيفة.وفي المعلومات، أطلق "ع. ش" النار على "ع. ش"، كما توفي ابن شقيقة الأخير بعدما كانت حالته خطرة عقب إصابته إثر الإشكال.