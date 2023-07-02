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لبنان

في بعلبك.. اشتباكات عنيفة بين أفراد عائلة واحدة!

Lebanon 24
02-07-2023 | 13:50
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن اشكالاً فردياً بين شبان من آل شكر في بلدة طبشار- بعلبك تطور الى اشتباكات عنيفة.

وفي المعلومات، أطلق "ع. ش" النار على "ع. ش"، كما توفي ابن شقيقة الأخير بعدما كانت حالته خطرة عقب إصابته إثر الإشكال.
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طبشار

بعلبك

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