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لبنان

إطلاق نار وابتزاز وتهديد بنشر صور... ماذا حصل في منطقة القبة؟

Lebanon 24
02-07-2023 | 14:12
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن اشكالاً وقع في محلة شارع الارز في منطقة القبة تطور الى تضارب و اطلاق نار حيث اقدم المدعو "ه.ش" و "ب.ع.ر" على اطلاق اعيرة نارية في الهواء من دون وقوع اصابات.

وبحسب ما افادت المصادر، فقد وقع الاشكال لدى اقدام عدد من الشبان على ضرب المدعو "ع.س" لإبتزازه "ب.د.ع.ر" بالمال في اوقات سابقة بعد تهديده بنشر صور عائدة للاخير.
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وعملت لاحقاً القوى الامنية على توقيف جميع المتورطين واحالتهم الى الفصيلة المعنية لاجراء المقتضى القانوني بحقهم.
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