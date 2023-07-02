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لبنان

سليمان: لمنع تحول القرنة السوداء إلى ثقب أسود تضيع فيه البلاد

Lebanon 24
02-07-2023 | 14:23
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غرد الرئيس العماد ميشال سليمان على "تويتر": "على الجيش والقوى الأمنية والقضاء منع تحول القرنة السوداء إلى ثقب أسود تضيع فيه البلاد".

وأضاف: "الرحمة للشهيدين والصبر والعزاء لذويهما وعلى الجميع ضبط النفس".
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