زورق إسرائيلي يخرق المياه الإقليمية... الجيش يصدر بياناً

Advertisement

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 2 - 7 - 2023 اعتبارًا من الساعة 7.45 ولغاية الساعة 10.00، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 444 مترًا".وأضاف: "تتمّ متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".