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لبنان

العثور على جسم مشبوه في إهدن!

Lebanon 24
02-07-2023 | 15:23
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عُثر في منطقة اهدن عند جسر بسلوقيت على جسم مشبوه، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وعلى الفور حضر الخبير العسكري الى المكان وعمل على الكشف على الجسم المشبوه.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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