العثور على جسم مشبوه في إهدن!

عُثر في منطقة اهدن عند جسر بسلوقيت على جسم مشبوه، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



وعلى الفور حضر الخبير العسكري الى المكان وعمل على الكشف على الجسم المشبوه.

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